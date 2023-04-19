課本加價2.7％ 加幅超過去兩學年 教局：出版社已克制 校長：基層家長壓力增

27％課本凍價或減價

教育局表示明白家長關注子女的購書開支，政府一直通過「學校書簿津貼計劃」或「綜合社會保障援助計劃」（綜援）資助有經濟需要的學生。本學年受惠於兩項計劃的學生人數約24萬，約佔全港中小學生人數36%，津貼總額近12億元。

聖公會聖紀文小學校長馬俊江表示，疫情後經濟未完全復蘇，課本加價難免令基層家長增添財政壓力，因他們未必全數獲得政府津貼。他說，學校現階段未有針對書費的資助，但向學生提供其他學習活動資助，地區內亦有其他資源如獎學金，希望盡量幫助減輕清貧學生的負擔。

公民科中六課本下季出

取代通識教育科的公民與社會發展科，首屆學生9月讀中六，最新的公民科中六課本（主題3：互聯相依的當代世界）亦已在「適用書目表」上架，共7套。局方表示，預計公民科課本今年第二季推出，學校可於6月中旬通知相關出版社或零售商已確定選用的課本，以便利出版社如期開學前完成印刷或運送下學年的課本及學材。

北角協同中學公民科主任黃中偉稱，中四及中五教授公民科時已選定該科主題1及2的教科書，「教師對不同出版社的書已有一定想法」，選取主題3的課本時考慮較少。他說相信大部分學校會繼續沿用同一出版社的書，部分學校或會考慮書商提供的資源選擇。

教師盼暑假補課提早教公民科

公民科將推展至中六級，黃稱課程施教已穩定，現時教師普遍擔心該科考評，因明年中學文憑試（DSE）便有首屆公民科考試，而該校期望8月暑假補課，提早向學生教授中六級的主題3，爭取更多時間支援學生考評學習。