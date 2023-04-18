浸大裁政綱失實施罰 學生會內閣面臨解散

滄溟昨深夜發表聲明，稱對校方決定感遺憾，促請收回，稱校方禁止幹事長、內務副幹事長、外務副幹事長及外務秘書參與大學一切委員會及學生組織之管理工作，包括學生會、校董會、教務議會等組織，至明年8月31日；如4人按校方紀律處分要求辭職，根據會章，幹事會將自動解散。學生會稱作為被投訴對象，既沒參與聆訊的權利，校方也沒給予公開澄清或回應的機會。

指校方未予回應機會 將上訴到底

滄溟續稱，政綱中所引用的相關資料均是可從網上報道找到的客觀事實，絕非誇大或缺乏事實根據，幹事會成員將根據校方紀律懲處程序上訴到底。

本報昨向浸大查詢有關網上資料所涉內容，以及多少人須受紀律處分、處分為何等，校方未有回覆。滄溟月初上任時曾在社交網站發表就任宣言，稱距上次2019年內閣的4年間，經歷社運、疫情、國安法立法、校方停止代收會費、各大學生會相繼倒下，組閣過程困難，不少人因擔心參選會面臨政治壓力等而卻步，慶幸終找到一班同路人參與。

該會認為縱使政治環境惡劣，但決不虛作無聲，「身處逆境，更應自強。不平則鳴，大學學生會有社會責任，學生會不為公義發聲，就有如行屍走肉，失去其關懷社稷的精神」。學生會網上平台昨未見載有滄溟的政綱。

浸大：不符社會標準 裁投訴成立

浸大昨午發聲明，強調校方尊重言論自由，致力維護社會道德標準，校方認為有關對幹事會的投訴成立，會對相關學生作紀律處分。浸大表示，藉着教與學培養學生正面的價值觀和態度，是浸大全人教育重要的精神，校方期望學生「在任何情况下，包括公開發表資訊，均需要遵守這些重要的道德標準」。

去年11月底，浸大曾發聲明，對傳理學會在社媒發表題為「理大圍城三周年」的帖文表示極度遺憾，稱任何試圖混淆視聽，刻意渲染有關事件的言論，有違大學以至社會整體的守法意識和道德價值，勒令傳理學會停運3個月。