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教育
2023年4月18日星期二
星笈中文 第093期
浸大裁政綱失實施罰 學生會內閣面臨解散
文言遷移：和平與秩序的藥方及毒性 韓非的法家和〈五蠹〉（上）
文言遷移：韓非法術勢 君主專制使用手冊
寫作立意庫：人性好利惡害，好譽惡譭──韓非子〈五蠹〉
讀通文言：明月對李白的意義
文言遷移：和平與秩序的藥方及毒性 韓非的法家和〈五蠹〉（上）
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【明報專訊】2012年首屆文憑試中文科卷一課外文言考材，節錄自法家韓非名篇〈五蠹〉。
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浸大裁政綱失實施罰 學生會內閣面臨解散
文言遷移：和平與秩序的藥方及毒性 韓非的法家和〈五蠹〉（上）
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