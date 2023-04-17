Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
教育
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
消費券
新冠疫情
大灣區
圖片看世界
教育
2023年4月17日星期一
常識學堂 第271期
半年多70校擁內地姊妹校 有校長盼聖誕後復辦交流
中大生諮詢重組學生會 問是否樂見註冊社團
教局：校本教材毋須審批須合時
觀小學升旗禮 蔡若蓮：過去一年力推國安教育
公民點對點；北都發展牽連魚塘命運
公民點對點：科技救生態
公民考察：肇慶 歷史文化名城
公民挑戰題
焦點新聞
我的學校：「旋轉發電門」
我的學校：發電「秘笈」
新聞解碼：太空館新球幕電影
生活與科學：微流控推動醫學創新
新聞解碼：太空館新球幕電影
prev
next
【明報專訊】香港太空館外觀像菠蘿包，這「菠蘿包」其實是太空館天象廳，設3D立體球幕投影設備，播放立體球幕影片。現在太空館已推出全新立體球幕電影，讓觀眾跟隨片段中的太空探測器，探索宇宙。
上 / 下一篇新聞
半年多70校擁內地姊妹校 有校長盼聖誕後復辦交流
中大生諮詢重組學生會 問是否樂見註冊社團
教局：校本教材毋須審批須合時
觀小學升旗禮 蔡若蓮：過去一年力推國安教育
公民點對點；北都發展牽連魚塘命運
公民點對點：科技救生態
公民考察：肇慶 歷史文化名城
公民挑戰題
焦點新聞
我的學校：「旋轉發電門」
我的學校：發電「秘笈」
新聞解碼：太空館新球幕電影
生活與科學：微流控推動醫學創新
半年多70校擁內地姊妹校 有校長盼聖誕後復辦交流
中大生諮詢重組學生會 問是否樂見註冊社團
教局：校本教材毋須審批須合時
觀小學升旗禮 蔡若蓮：過去一年力推國安教育
公民點對點；北都發展牽連魚塘命運
公民點對點：科技救生態
公民考察：肇慶 歷史文化名城
公民挑戰題
焦點新聞
我的學校：「旋轉發電門」
我的學校：發電「秘笈」
生活與科學：微流控推動醫學創新
prev
next