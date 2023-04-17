教育
常識學堂 第271期

新聞解碼：太空館新球幕電影

【明報專訊】香港太空館外觀像菠蘿包，這「菠蘿包」其實是太空館天象廳，設3D立體球幕投影設備，播放立體球幕影片。現在太空館已推出全新立體球幕電影，讓觀眾跟隨片段中的太空探測器，探索宇宙。

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