教育
智學公民 第057期

公民點對點：科技救生態

【明報專訊】科技在保育生態環境方面發揮重要作用，有助維持生態系統穩定及維護生物多樣性，有利環境可持續發展。現時香港亦有運用科技協助保育生態環境。

上 / 下一篇新聞