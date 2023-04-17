半年多70校擁內地姊妹校 有校長盼聖誕後復辦交流

稱疫下8姊妹校剩1 近增至4

教評會主席、中華基督教會協和小學（長沙灣）校長蔡世鴻說，學生對上一次去姊妹學校交流已是2018年，當時與8間內地學校締結，惟因疫情影響只剩一間。蔡稱，上周中華基督教會屬校14名校長一同到佛山，獲當地教育局安排配對10間學校。

共2349對 粵佔一半京浙擁一成

蔡世鴻表示，經過最新聯繫，其校現時共有4間姊妹學校，佛山及廣州分別有兩間，認為位處大灣區方便學生及家長北上交流。他稱，學生過去數年失去寶貴的內地交流時間，希望最快安排高小生於聖誕假復辦姊妹學校交流，以及與佛山的學校舉行聯校運動會，而學生有機會去當地家庭吃晚飯、與同學交流學習、興趣等。

教育局向立法會特別財委會提交文件，稱正努力實現上述目標，稱參與計劃的學校普遍認為計劃能讓學生透過與姊妹學校各式各樣交流活動擴闊視野，加深對內地認識及了解，增進彼此友誼及感情，從而提升國民身分認同。而2349對內地姊妹學校所屬省市，一半為廣東省，其次為北京市（13%）、浙江省（10%）。遠至黑龍江省、青海省，亦分別有兩對。

內地交流計劃重啟 中小學階段可各赴一次

局方回覆有關推行內地交流活動的提問，表示中小學生內地交流計劃自2020年1月底因疫情停辦，2023/24學年將重啟，預計約有10.9萬名額，預算開支為1.15億元，計劃名額足夠讓每名學生在中小學階段最少各獲一次到內地交流的機會；比較疫情前的2018/19學年，參加人數7.45萬，涉及1.089億元。