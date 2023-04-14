教師操守失當 身分校名不公開 教局：免負面影響 困擾師生

教育局向立法會特別財委會提交文件，2020年至2022年在社會事件中涉教師專業失當的投訴共232宗；204宗完成調查，42%（86宗）不成立。教育局向立法會特別財委會提交文件，指出截至本年1月底有113名教師在社會事件被投訴成立而被處分，包括4人被釘牌、26人收譴責信、45人書面警告，19人收書面勸喻及19人口頭提示。局方稱，仍在處理的28宗個案，部分待相關司法程序完結後會進一步跟進。

113教師社會事件受處分

教局：學校招聘時加強把關

局方稱，已加強學校把關，明確要求學校在聘任教學及非教學人員時，在取得應徵者同意後向教育局查核教師註冊資料，如是否曾遭取消或拒絕其教師註冊資格；是否曾就其專業操守被教育局書面勸喻、警告或譴責，以及是否正被教育局審視其教師註冊資格。