未屆退休離職教師 本學年3540人升27%

議員關注應對流失措施

教局：有足夠新聘教師

多名議員追問流失率上升的問題，如「政府有沒有計劃應對」、「有否評估教師持續流失對教學質素的影響」、「有否採取任何措施減慢或終止流失趨勢」。教育局稱，一直致力維持高質素的教師團隊，亦密切留意公營學校的教師人手，並適時採取適當措施，確保教育質素不受影響及學校運作暢順。局方強調，流失原因主要包括退休、進修、轉往其他類別學校任教、從事其他行業，以及其他私人理由等。教育局表示，根據觀察學校普遍運作正常，有足夠的新聘合資格教師，包括初次執教及重投教學者任教。

本學年修訂預算教師流失

中學9.8％ 小學8.5％

被問到展望未來5年教師流失率趨勢，教育局稱，教師流失率每年會受不同因素影響，只能提供未來兩年的預算，2022/23（修訂預算）公營小學教師流失率8.5%；公營中學為9.8%；而預算2023/24，小學及中學教師流失率分別為7.8%和8.8%。至於如何挽留教師，教育局稱，近年推行不少新措施，包括2019/20學年全面落實教師學位化；2020/21學年改善公營中小學副校長人手；2022/23學年開始改善小學中層管理人手等。

聘未完成培訓教員增26％

由於教師流失，近年多了學校聘用「准用教員」。准用教員未完成師資培訓，以「僱用非檢定教員許可證」在學校任教。文件披露2022年准用教員申請人次為5257，較2021年的4142人次升26%；2020年申請人次則為2981。