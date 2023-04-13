卸任在即回顧反修例 郭位：不失分寸不逾方圓

郭位以「城大耕耘十五載」為題撰文，提及2019年在緊急事故應變小組輔助下，「我坐鎮大學統籌應變，與學生教職員頻繁交流，及回覆上千件的應對疑問」，並在緊急時候清除障礙、招工組裝防護柵欄、維持秩序、安排交通住宿、疏散師生員工，表明大學絕不容忍任何形式的暴力行為或霸凌言語。

他續稱，綜觀2019年的社會事件過程中，「大學守正不阿，勇於擔當」。他引用蘇軾詞句「莫聽穿林打葉聲，何妨吟嘯且徐行」，稱在風雲變幻亂象叢生之中，作為學術科研的中流砥柱，秉持政治活動應遠離校園的原則。翻查資料，2020年郭位沒有加入「香港再出發大聯盟」，當時校方亦引用該蘇軾詞句回應。

稱2016年塌天花記「重要教訓」

2016年城大一個體育館塌天花，郭位稱，屋頂倒塌事件對大學來說是一個重要的教訓，稱校方努力恢復營運並加強校園安全；除調查事件外，還成立了工作小組及委員會檢討和加強管理重大事件，並提出避免類似事件的建議方法。他稱，事件為校方提供良機，在原址興建大型的賽馬會健康一體化大樓。