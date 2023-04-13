升中選校 校長建議「合理進取」 留意學生分佈有異 可考慮跨區

教育局昨回覆，根據今年2月預計，有50,600學生參加2023年度中一派位，較2022年度同期的估計數目增加約100人。局方續稱，雖然全港整體學齡人口長遠會持續下降，但根據現有資料估算，中一學齡人口在2023及2024年仍有輕微升幅，又指各區學生人口及學校分佈不均，因此各區的學位供求情况「有一定程度差異」。

津貼小學議會主席胡艷芬表示，家長常聽到學生人數減少，選校時或「揀高一線」，但她提醒部分校網或地區的學生仍多，學位仍緊張，例如深水埗，建議若家長欲選一間「較進取」學校，在第二或第三志願應相對保守，「會較穩陣」。

先查詢成績水平 他區排名或有優勢

至於教育局正「積極研究」扣減中小學候補位（俗稱「叩門位」）名額，胡艷芬不鼓勵家長依賴叩門位，指中學或將名額給予留班生，加上當局仍未公布決定，故叩門位「變數較大」，難掌握成功機會。

資助小學校長會副主席、油蔴地天主教小學（海泓道）校長陳淑儀認為，家長可「合理地進取」，先向子女的小學了解其成績在區內及全港屬哪水平，不排除子女區內成績排名較差，但在其他區排名較佳，「如交通方便，跨區或有多些選擇，但也視乎校網、學生人數多少」。她強調家長也要了解中學的校風、辦學宗旨和特色等，並考慮子女能力，避免子女入讀後感吃力，失去學習動機。

教育局回覆，留意到小學使用「叩門位」的情况比中學多，正考慮調整小學部分「叩門位」，待諮詢完結後，會決定未來路向。

升中首階段「自行分配學位」，獲取錄為正取生的學生上月31日已收到通知，未獲取錄的可參加第二階段「統一派位」，今年7月11日公布結果。教育局鼓勵家長及早登記使用「智方便+」，以便使用中一派位電子平台。