DSE逼近 「疫世代」SEN考生煎熬

推不動溫習 家人情緒亦「爆煲」

考生譚同學（化名）高中才確診專注力不足/過度活躍症（ADHD）。過去3年高中生活，不時被疫情打亂課堂安排，令她無所適從，難以吸收老師課堂講解，「可能上堂完全聽不進去，可能聽到老師說話，但他講完你也不知道，或完全忘記他所說的」。譚同學較有信心的英文科口試上月開考，但她當日臨出門時緊張到肚子痛，完成考試後亦未能放鬆，自覺考得不理想。近日備試期間，她試過下午4時才起牀，又食無定時，試過一天只吃一餐。

照顧SEN學生的家人同樣受壓。自閉症考生陳同學（化名）一直需服精神科藥物，臨近DSE開考壓力倍增，感到緊張和提不起勁，時常躲在被窩不願起牀，要不就不斷吃零食，以此減壓。陪伴在側的媽媽亦情緒「爆煲」，對多番催促女兒溫習不果感無奈，「我好難頂，加上那些SBA（校本評核）搞到人都癲……覺得用盡力都推唔到佢做嘢，自己好忟，想扔東西」。

開考在即，陳媽媽在女兒溫習時亦不斷打氣，免得女兒輕易放棄，「我覺得她盡全力就OK，不用擔心，我叫她清空雜念……盡力去做肯定有書讀」。

專家倡「小步子」循序漸進完成目標

一直協助譚同學和陳同學的張浩原說，SEN學生常有逃避心態，因他們的自我效能感較弱，「逃不逃避，與能力感有關係。他們一直成長的學習路上，成功經驗不多，各自有難處，未必直接與學習有關，可能有不同影響，令其學習行為不太有效率」，故拖延情况較一般人嚴重。

張指出，DSE愈逼近，SEN學生壓力愈大，鼓勵他們放鬆心情，「他們比一般DSE生更需要家長和朋友陪伴、支持，與他們同行」。他建議SEN考生每天以「小步子」方式，循序漸進完成目標，「每天行了一小步，已經好叻」。