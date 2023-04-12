教大App合奏粵曲 補中小教學資源

內置10首工尺譜 26種樂器聲

供免費下載的「粵曲拍和」應用程式（下稱拍和App），由梁寶華及文化與創意藝術學系助理教授梁智軒研發。拍和App採用「音控方格」（Expression Grid）技術，用家觸碰平板電腦屏幕便可彈奏樂曲。程式內置10首工尺譜，包括《鳳閣恩仇未了情之胡地蠻歌》、《帝女花之香夭》等，用家可按譜彈曲，有需要亦可自行載入其他PDF格式曲譜。

梁寶華表示，現時中小學校本決定如何教粵曲，普遍學生感粵曲古老、不時尚，如教師要在堂上教「拍和」（粵劇伴奏），課室未必有齊樂器，但用拍和App便可「合奏」粵曲，稱一般拍和小組約10至12名樂師，如果課室內各人手拿一部iPad，分別選不同樂器「演奏」便可。

非取代傳統樂器 稱比不上真人演奏

拍和App內大部分樂器聲均由樂師於錄音室現場演奏錄製，音質還原度高且清晰，乍聽程式產生的樂曲幾可亂真。不過，梁智軒稱，拍和App旨在教育用途，非要取代具重要價值的傳統樂器。梁寶華表示，有粵劇樂師初聞拍和App時稱「我哋將來咪冇得撈囉」，他稱不用擔心，因現場表演講求與觀眾即興互動，尤其粵劇特色是「爆肚」，程式絕對比不上真人。

除了教師適合用拍和App，業餘唱粵曲亦可用來練唱，梁寶華稱，本港學粵曲文化相當蓬勃，每年粵劇粵曲演唱會達1000場，平均每晚有3場，程式亦廣受業界歡迎。此項目獲教大「iTech Fund計劃」資助，團隊稱亦有收到捐款支持經費，初步成本約30萬元，並已獲知識產權署頒發專利權。團隊計劃收集10間學校試用的數據，了解成效，有望再改良程式。