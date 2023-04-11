八大唯一兩屆不「斷莊」 歷社運疫情會員減七成半 科大學生會：學界難復昔 適時思轉型

明報記者 鄧佾文

設新網站辦活動吸會員

冀增認受性感有用處

科大學生會會長張梓勤表示，隨校方不代收會費，會員數字大跌至現時約1000人，透露將推出新的學生會網站加強宣傳學生會和屬會，未確定該平台能否讓學生繳交會費。他們亦準備辦大型活動，更直接接觸更多學生，「讓他們覺得學生會有認受性，至少有用處」。

失會室感乏重視 需協調空間

上屆科大學生會去年在會室接受本報訪問，事隔10個月，新一屆學生會暫遷離獨立會室。科大學生會及屬會今年2月應校方要求交還會室，用作擴建圖書館，日後會室將縮細，屬會可使用共享空間。科大編委會曾引述有學會反映「用意只為打壓學生會」及「扼殺學生會存在」。

張梓勤說，學生會空間變細，反映校方不重視他們，「覺得冇需要畀咁大空間我哋」。內務副會長謝旻峰擔心在未來活動旺季，如宣傳期、迎新活動，空間或不敷應用，學生會將協調屬會，避免各會有爭拗。

新生擔幹事冀建自己文化

新任學生會共10名幹事，大學一年級生佔3個，包括出任時事主任（Current Affairs Officer）的曾子晴。她稱甫入學就留意到學生會較少活動，「科大好似欠缺自己的文化，有少少想改變，想做些事貢獻一下」。張梓勤補充，學生會「組莊」向來不容易，希望讓一年級生加入，避免別人覺得所有幹事「都是自己身邊的人」，也期望日後較易傳承學生會的文化。

信意義由學生賦予

「覓自處方式是首務」

談到近年社會巨變，張梓勤認為大專學界已不能回到從前，亦是時候思考如何轉變。被問如何看學生組織力量似乎轉疲，他稱曾聯絡其他大學的學生代表，「知道大家現在面對學校的掣肘，各有難處，大家要先處理內部問題，再講往後合作」。外務副會長李姍姍希望科大學生會帶來正面影響，使更多院校成功「組莊」。

科大學生會上周在社交媒體發布正式上任宣言，提到「窮則獨善其身，在這時代的洪流下，找到自處的方式是學生會的首要任務」，指出社會上雖有不少聲音質疑學生會存在意義，但學生會深信「意義是由學生賦予」。