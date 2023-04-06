教育
常識天下 第279期

新聞有常識：食雞有禁忌？

【明報專訊】全球各地各有自己的飲食習慣，有些食材在部分地區被視為美食，在其他地方卻是廚餘，例如埃及視吃雞腳為赤貧象徵。但當經濟轉差、生活不易時，人們又有沒有「揀飲擇食」的能力？

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