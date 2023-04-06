Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
教育
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
消費券
新冠疫情
大灣區
圖片看世界
教育
2023年4月6日星期四
常識天下 第279期
錦江小學擬選特別視學開私立小一 朱國強：達「安全線」只欠1人 是否需「即開刀」
非牟利機構推家長App 盼助雙職爸媽與學校互動
港大兩科研學者 獲選35歲以下科創者
時事懶人包：青年宿舍
放眼中國：大熊貓
圖看議題：青少年情緒問題
活動巡禮：蔬果皮製首飾 喚起關注廚餘問題
價值觀解碼：承擔精神
放眼經濟：香港航空業疫後復蘇
世界之最：復活蛋
世界之最：少不了蛋的復活節
新聞有常識：食雞有禁忌？
奇妙大自然：鯊魚鰩魚 海洋好幫手
新聞有常識：食雞有禁忌？
prev
next
【明報專訊】全球各地各有自己的飲食習慣，有些食材在部分地區被視為美食，在其他地方卻是廚餘，例如埃及視吃雞腳為赤貧象徵。但當經濟轉差、生活不易時，人們又有沒有「揀飲擇食」的能力？
上 / 下一篇新聞
錦江小學擬選特別視學開私立小一 朱國強：達「安全線」只欠1人 是否需「即開刀」
非牟利機構推家長App 盼助雙職爸媽與學校互動
港大兩科研學者 獲選35歲以下科創者
時事懶人包：青年宿舍
放眼中國：大熊貓
圖看議題：青少年情緒問題
活動巡禮：蔬果皮製首飾 喚起關注廚餘問題
價值觀解碼：承擔精神
放眼經濟：香港航空業疫後復蘇
世界之最：復活蛋
世界之最：少不了蛋的復活節
新聞有常識：食雞有禁忌？
奇妙大自然：鯊魚鰩魚 海洋好幫手
錦江小學擬選特別視學開私立小一 朱國強：達「安全線」只欠1人 是否需「即開刀」
非牟利機構推家長App 盼助雙職爸媽與學校互動
港大兩科研學者 獲選35歲以下科創者
時事懶人包：青年宿舍
放眼中國：大熊貓
圖看議題：青少年情緒問題
活動巡禮：蔬果皮製首飾 喚起關注廚餘問題
價值觀解碼：承擔精神
放眼經濟：香港航空業疫後復蘇
世界之最：復活蛋
世界之最：少不了蛋的復活節
奇妙大自然：鯊魚鰩魚 海洋好幫手
prev
next