教育
常識天下 第279期

世界之最：少不了蛋的復活節

【明報專訊】復活節是源於宗教的重要節日，紀念耶穌在世上受難後復活。今時今日，裝飾復活蛋被視為傳統復活節慶祝活動之一，有趣的是，它的由來眾說紛紜，也有與宗教無關的說法。

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