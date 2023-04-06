教育
公民學堂 第027期

價值觀解碼：承擔精神

【明報專訊】具承擔精神的人除會妥善完成自己本分的工作，更會主動思考如何將事情辦得更好，假如做錯會主動承認，修正過錯並改善做法。

上 / 下一篇新聞