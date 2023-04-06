教育
公民學堂 第027期

放眼中國：大熊貓

【明報專訊】大熊貓是中國國寶。1940年代起中國把大熊貓作國禮送給外國，至1982年停止贈送，此後改為把大熊貓租借至不同國家藉以增進友好關係，而大熊貓於異國誕下的後代則屬中國所有。

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