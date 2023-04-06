非牟利機構推家長App 盼助雙職爸媽與學校互動

提供育兒資訊 可重溫學校活動片段

非牟利機構「童心網絡」創辦人曾祥於2021年成立名為「ALO父母心」的家長教育數碼系統平台。曾祥稱，不少雙職家長工作壓力大，無暇照顧子女，從學界得悉「隱形家長」日漸增加，故因應家長及學校的需求設計平台，當中提供互動溝通渠道，容許校方上載資訊和活動重溫片段，讓家長回顧，而學校可藉此鞏固家校合作。

月中正式推 校長：助家校合作

香港道教聯合會及圓玄學院轄屬幼稚園顧問校長黃秀嫺稱，家校合作是學童成長重要一環，校方理解家長工作繁忙，難抽空出席親子教育講座等活動，認為該平台可讓家長打破時間地域的限制，學習正規的育兒資訊。嘉諾撒聖家學校校長何佩芳亦認同該平台助促進家校合作，會向家長推介使用，而校方亦會善用政府津貼採購多元化服務。