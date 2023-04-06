錦江小學擬選特別視學開私立小一 朱國強：達「安全線」只欠1人 是否需「即開刀」

朱稱教局只需調1學生已解決

教育界議員朱國強昨日在港台節目《千禧年代》說，據他了解，錦江小學初步擬在教育局提供的「方案」中，揀選接受特別視學或申請以私營方式開辦小一班級，冀繼續營運。

朱國強又說，該校小一入學統籌辦法的兩階段，獲15人申請今年9月入讀小一，距離局方要求小學收到16人或以上的「安全線」，尚欠1人，「都是欠1個，是否真的需要立即『開刀』呢？我自己覺得都有點離譜。如果欠1個，其實好簡單，你（局方）從其他學校調1個（學生）過來便已可以」，又稱校方事前不知情，就「開班信」下學年小一「獲派0班」感到詫異。

小學校長憂減選擇 致離島家長選市區校

小學校長賴子文曾任長洲國民學校校長15年，他稱離島區適齡學生人數水平有別他區，有特殊需要，局方過往未如今次嚴格執行16人開班準則，加上知道迄今有10多名學生選該校，且未知開學前會否有更多家長「交表」報讀，「是否需今年就做（派0班予該校）呢？我覺得可睇多一年，為家長提供不同選擇」。他續稱，長洲3間小學各具特色，倘「殺校」後，家長在島上可選學校減少，或造成不良效應，即他們會改為到市區選校，亦擔心長遠與局方「就近入學」原則相矛盾。

至於各區小學的情况，全港大約有逾450間資助及官立小學，翻查《小學概覽2022》，今學年至少有35間小學本學年小一僅開1班，以教育局在2022年所批核的班級數目為準，未計「數人頭」後再減班。