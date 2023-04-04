北極團費嘩然 培正：非一般遊學

【明報專訊】培正中小學今年7月將率團考察北極，一名家長及一名學生12天團費共收18萬元，早前掀討論。香港培正中學校監、香港極地研究中心創辦人何建宗昨稱報名「反應熱烈」，逾10名小學生（名額5個）申請參加，又指一般遊學團質素太低，該校所辦的並非遊學團，而是「研學團」，希望學生從中研究極光對地球磁力波、地球航運等影響。
七成團費租破冰船
何建宗昨日在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，留意到外界被研學團18萬元團費「吸住眼球」，解釋70%團費收入將用來租用破冰船。他續說，一般遊學團質素太低，「大家只跑馬看花，以為是帶小朋友看北極光，（覺得）之後他都不會記得」，他指培正的北極團冀培育學生做科學探究，包括研究極光對地球磁力波和航運的影響、當地的酸雨和酸雪怎樣影響全球紅潮分佈。
稱「研學團」須做科研
何又表示，隨團教授將教導學生寫報告，學生在當地可做採樣等工作，之後會將數據帶返香港或內地繼續研究。
根據校方通告，該個由香港極地研究中心主辦的考察團，考察基地是挪威斯瓦爾巴群島，由多名科研專家隨團講解引領，接受分別在香港和澳門的培正學生報名，香港培正小學名額5個，要求小學生與一名家長同行。每名家長團費15萬元，而學生經校方及校友資助下，每人由12萬元減至3萬元，換言之一名家長連同一名學生出發，共需付18萬元。