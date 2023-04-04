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2023年4月4日星期二
星笈中文 第092期
德信前校長涉瞞利益泄試題 串謀補習社董事 控公職失當今提堂
北極團費嘩然 培正：非一般遊學
文憑試攻略：考試應急錦囊
文憑試攻略：考前解惑 衝刺摘星
文本細讀：戰勝奴性 抉擇人生——屠格涅夫〈木木〉
讀通文言：杜甫草堂詩 探《登樓》背景
文憑試攻略：考試應急錦囊
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【明報專訊】還有不足一個月，便是2023年香港中學文憑考試（DSE）中文科的開考日子，
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德信前校長涉瞞利益泄試題 串謀補習社董事 控公職失當今提堂
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