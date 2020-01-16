哮喘．留級．染疫 DSE生視藝中擺脫頹廢

升上傳統名校，迎來卻是自卑感、自我質疑，連自小一已加入的欖球校隊也因哮喘放棄。Wayne說，由於自小患哮喘，一直心知跑步不及別人快，常怕「頂唔順」，每當喘氣便放慢腳步，有呼吸不順就舉手嗌停，離開球場，中二索性申請退隊，「（我）個肺係渣就渣。我常常坐場邊，到（賽事）最尾10分鐘隊友累了才會被換入替。所以我不會被重用，在學界比賽，我都是後備，這就是遺憾」。

入名校「花盡運氣」 疫下「更孤僻」

Wayne常常自我質疑，形容花盡「畢生運氣」，才可由聖若瑟小學升讀直屬的聖若瑟書院。入讀這間全開英文班的中學（俗稱「英中」），英文能力差的他感到很吃力，中一那年全級180人，他曾排第180名，被時任副校長黃婉芬（現為校長）召見，「那時成績差到她想勸退我，叫我去讀中中（中文中學）」。校方後來為他訂立目標，開出升班條件，要求他的平均分翻一倍，最後他剛好夠分升班。

殊不容易度過初中，但Wayne自言一貫的頹廢態度未改。中三選科時，Wayne為逃避英文，決定選修中史，另一科有興趣的視覺藝術科雖以英文授課，但他認為課程一部分是繪畫，可以「攤薄」讀英文的時間。不過他始終因成績太差，中五要留班。

時針回撥，Wayne第一年中五正是2020/21學年，其間新冠疫情來襲，他總是躲在家中被窩上網課。擔心染疫加上哮喘會雙重受苦，他整天不願外出，「一向喜歡一個人多於跟很多人在一起，不想理會別人，但當疫情真的令我變成一個人後，卻發覺失去很多樂趣、不開心，愈來愈孤僻」。

周末也指導 教師熱誠激勵發憤

重讀的2021/22學年，疫情反覆，曾歷暫停面授、3月「特別假期」等，他亦感染了。全級中五只有Wayne一人讀視藝科，負責該科的葉老師把握課餘、周末時間單對單指導，這份教學熱誠感染他反省學習態度，推動他由去年準備升中六時發憤，「她（葉老師）從沒罵過我，有次她對我說，從沒放棄我。她平日犧牲私人時間指導我完成校本評核，好似她的着緊程度，還比我多」。

染疫經歷入作品 英文將勤補拙

Wayne在DSE視藝科作品集以自己患哮喘和感染新冠的經歷入題，製作8個肺模型，有的以麻繩包住，象徵自己過去被束縛；有的鋪上綠色青苔，代表新冠痊癒。他亦把握時間「惡補」英文，每天觀看英文演講片、劇集，乘車時聽英文歌，亦手執畫筆練習約兩小時，其餘時間操練舊試題。

DSE筆試月底開考，Wayne目標是考入中大藝術，盼成為插畫師。受偶像名畫家梵高啟發，他相信畫筆最能表達自我，冀探索周遭事物，在作品呈現不同想像，「他（梵高）的腦好似不正常，畫出別人看不到的風景，所想的也跟別人不一樣，我希望自己也可以天馬行空，別讓現實生活限制自己。創作和讀書，我一開始都覺得自己唔掂，考試也想缺席，後來發覺原來肯去考，至少會有分數」。

明報記者