教育
常識學堂 第270期

生活與科學：環保建材——超級竹

【明報專訊】「綠色建築」旨在從建築物及建築材料着手減少碳排放，近年有科學家通過科學加工竹子，研製出一種既低成本又環保的建築材料——「超級竹」（Super Bamboo），以取代鋼筋水泥。

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