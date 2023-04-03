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2023年4月3日星期一
智學公民 第056期
哮喘．留級．染疫 DSE生視藝中擺脫頹廢
SEN家庭籲關注自閉 「巴士砌數字」創紀錄
公民點對點：聯合國 締公海保育條約
公民點對點：不惜海洋 生生「畢」息
你識唔識：習近平三任國家主席
法治教育：公職人員行為失當
快問快答：香港水資源
焦點新聞
我的生活：點線「表情」
我的生活：閱讀點線
新聞解碼：兒科磁力共振
生活與科學：環保建材——超級竹
公民點對點：不惜海洋 生生「畢」息
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【明報專訊】根據聯合國教科文組織，海洋是地球生態的重要組成部分，除了是逾20萬種已知物種的棲息地，亦是儲存二氧化碳的「碳匯」（carbon sink），保育海洋生態對可持續發展尤其重要。
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