教育
智學公民 第056期

公民點對點：不惜海洋 生生「畢」息

【明報專訊】根據聯合國教科文組織，海洋是地球生態的重要組成部分，除了是逾20萬種已知物種的棲息地，亦是儲存二氧化碳的「碳匯」（carbon sink），保育海洋生態對可持續發展尤其重要。

上 / 下一篇新聞