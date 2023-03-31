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智叻中文Smarties' 第526期

字學中文：保持沉默做大師？

【明報專訊】說話可以幫助表達、促進溝通，不過被譽為「萬世師表」的眾人之師孔子，卻有不少建議人別說話的名言，難道他不喜歡說話？

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