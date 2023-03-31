教育
語文同樂 第636期

自然手札：春日果實記

【明報專訊】陽光溫暖，春風徐徐，大地開始恢復生機。晨光穿過樹梢的縫隙，把樹下的陰影拉長，抬頭看見果樹開始萌芽，長出帶着微紅的新梢。最令人期待的，當屬正在花枝招展的荔枝樹和芒果樹了。

上 / 下一篇新聞