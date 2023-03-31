研究：社經地位低中小生易捲網絡欺凌

港大自2020年新冠疫情初期開始，透過「數碼素養360」計劃了解長期停課對學生、家長和學校的影響，昨發布最後一輪調查結果。團隊去年7至9月初，收集51間中小學共8000多名學生、逾3000家長、近900名教師及近300名學校領導層的回應。

港大教育學院副院長（研究）羅陸慧英說，學生的社經地位不同，獲得的數碼資源也不一，研究發現不論中小學生，倘社經地位較低者，都會較容易成為欺凌者或被欺凌者，當中有學生或不知改圖、發表別人的個人資料屬於欺凌。

促進數碼素養 助應對欺凌

羅陸慧英指出，雖然社會步向復常，現毋須網課，但學生仍有不少網上學習時間。她鼓勵學生參與促進數碼素養能力的活動，掌握防範和應對網絡欺凌的方法。她亦建議家長必須與孩子培養良好關係，「家長也要有同理心，知道為何子女覺得被欺凌，首先要進入子女的世界，才能理解」。團隊又建議學校採取適當策略提升學生的數碼素養，同時鼓勵更廣泛運用數碼科技，助教師在網上教學更有信心。

天水圍循道衞理小學校長蘇炳輝表示，過去疫情下學界手忙腳亂，雖造就機會讓教師的數碼應用能力提升，但學生使用互聯網時，欺凌事件亦會增加，建議學校重視和關注情况。