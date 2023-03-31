培幼會推幼園護兒守則 倡有疑即報毋須充分證據

派全港幼園 供參考制訂護兒政策

國際培幼會（香港）鼓勵幼稚園制定合適「守護兒童政策」，今次推出逾120頁守則，供落實此政策的概念淺述、制訂政策實際流程、執行方法等。政府擬立法強制舉報懷疑虐兒事件，培幼會稱，政府最新規例落實前，不便詳述校外通報的建議流程，認為上報至相關政府機關之前，學校亦應制定一套清晰的內部政策及流程。

施虐者不屬本校 亦建議舉報

守則提及，如學校工作人員目睹、懷疑或知悉任何兒童可能受到傷害或虐待的資訊，不論懷疑施虐者屬學校或校外，均有責任在24小時內盡快向校方舉報。守則附有須舉報的例子，如目睹另一名老師掌摑班上學生、與同事午飯時聽到對方經常體罰子女（見表）。

國際培幼會（香港）總幹事蕭美娟昨稱，面對繁重職務、社會期望，以至近年虐兒事件，都令教育工作者百上加斤，期望守則為幼教界提供切實的實務參考，讓各幼稚園同工更自如地將守護兒童的理念融入在日常工作當中，以及透過網上自學資源平台令相關人士能快捷地獲得有用資源，掌握如何履行守護兒童的實質操作，以保障兒童安全及老師和學校的聲譽。

培幼會稱，若幼兒服務機構有意推行「守護兒童政策」，加強教職員培訓，或在完成自學平台後，仍對不同的教學情境及政策抱有疑問，可隨時聯絡培幼會，索取到校工作坊資訊。