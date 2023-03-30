教育
公民學堂 第026期

解讀關鍵字：五年規劃（Five - Year Plan）

【明報專訊】「十四五」規劃全稱為《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》，全國人大於2021年3月11日通過，是中國2021至2025年經濟社會發展藍圖和行動綱領。

上 / 下一篇新聞