Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
教育
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
消費券
新冠疫情
大灣區
圖片看世界
教育
2023年3月30日星期四
公民學堂 第026期
教局：更先進軟件偵AI抄襲 5大學已設指引 3校短期內推
去年釘牌教師14涉刑事 遠高於前4年
中大新App 供教師匿名心理諮詢
科大輪椅劍擊表演 前港將指導椅上體驗
世界之最：西西里木偶劇
世界之最：源遠流長的木偶劇
新聞有常識：7-11便利「掂」
猜猜我是誰：奧斯卡影后 楊紫瓊
時事懶人包：國務院科技部重組
解讀關鍵字：五年規劃（Five - Year Plan）
大開眼界：申訴專員公署
議題close-up：咖啡渣種菇 推廣可持續種植
價值觀解碼：珍惜
放眼經濟：共享工作空間
解讀關鍵字：五年規劃（Five - Year Plan）
prev
next
【明報專訊】「十四五」規劃全稱為《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》，全國人大於2021年3月11日通過，是中國2021至2025年經濟社會發展藍圖和行動綱領。
上 / 下一篇新聞
教局：更先進軟件偵AI抄襲 5大學已設指引 3校短期內推
去年釘牌教師14涉刑事 遠高於前4年
中大新App 供教師匿名心理諮詢
科大輪椅劍擊表演 前港將指導椅上體驗
世界之最：西西里木偶劇
世界之最：源遠流長的木偶劇
新聞有常識：7-11便利「掂」
猜猜我是誰：奧斯卡影后 楊紫瓊
時事懶人包：國務院科技部重組
解讀關鍵字：五年規劃（Five - Year Plan）
大開眼界：申訴專員公署
議題close-up：咖啡渣種菇 推廣可持續種植
價值觀解碼：珍惜
放眼經濟：共享工作空間
教局：更先進軟件偵AI抄襲 5大學已設指引 3校短期內推
去年釘牌教師14涉刑事 遠高於前4年
中大新App 供教師匿名心理諮詢
科大輪椅劍擊表演 前港將指導椅上體驗
世界之最：西西里木偶劇
世界之最：源遠流長的木偶劇
新聞有常識：7-11便利「掂」
猜猜我是誰：奧斯卡影后 楊紫瓊
時事懶人包：國務院科技部重組
大開眼界：申訴專員公署
議題close-up：咖啡渣種菇 推廣可持續種植
價值觀解碼：珍惜
放眼經濟：共享工作空間
prev
next