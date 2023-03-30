去年釘牌教師14涉刑事 遠高於前4年

30人涉刑罪被罰 增六成

被問到教師干犯罪行類別，蔡若蓮稱，由於不少個案情况複雜，或涉及多項指控，沒有罪行類別的分項數字；亦無就教師被捕、被檢控或被定罪統計有關數據。過去5年，教育局就干犯刑事罪行的教師所採處分，由2018至2022年，人數分別為10、24、17、18、30，因刑事而釘牌的人數去年最多，有14人，過去維持0至5人不等。

蔡若蓮表示，如學校發現有教師違反專業操守或行為不當，資助學校應參考《資助則例》採取適當紀律處分，包括口頭警告、書面警告、暫停發放按年增薪額、暫停正常職務、降級、解僱及即時解僱；至於官校，教育局會根據有關公務員紀律處分機制懲處，包括口頭警告、書面警告、譴責、嚴厲譴責、罰款、降級、減薪、逼令退休和革職。