教局：更先進軟件偵AI抄襲 5大學已設指引 3校短期內推

已提供指引的學校中，港大及嶺大推出臨時措施，禁止學生用ChatGPT做功課和評估等；中大及科大准由教師決定是否讓學生使用，教大要求學生在課業清楚交代使用過程。

蔡若蓮回覆經民聯立法會議員梁美芬書面質詢稱，大學做法各有異同，例如個別指引列明學生若符合特定條件（例如明確引述）可運用生成式AI，或容許教學人員按教學需要決定；另有部分大學除有書面許可外暫時全面禁止學生在作業或評核使用生成式AI，以待進一步擬定更具體全面的指引。

研資局已訂指引 院校見疑須上報

蔡若蓮又說，各大學將透過不同方式監察違規運用，例如採用「更先進」的抄襲偵測軟件，以及增訂誠信聲明條文，並按保障學術誠信的紀律機制跟進所有違規情况；部分大學亦考慮調節評核方式及內容，提升慎思明辨及活學活用元素，以確保評核結果如實反映學生學習成果及原創性。

研究方面，蔡若蓮稱研資局高度重視研究操守，一直要求研究人員恪守最高操守標準，已制定《處理不當研究行為的指引》，同時各院校亦已制定內部程序，以調查和跟進涉嫌不當研究行為。她提醒，若院校發現任何與研資局資助項目相關的涉嫌不當行為，須即向研資局報告。

議員稱ChatGPT特定文化差 倡中國化AI

身兼中大工程學院副院長的議員黃錦輝昨日指出，ChatGPT在特定文化有關的生成內容不理想，「因此我們需要有中國化的AI內容生成工具」。他認為在高校教學領域，教師要因地制宜、有的放矢地利用該科技。

嶺大STEAM教育及研究中心總監、議員周文港認為應教導學生有效應用ChatGPT，包括辨別信息真偽、再三考證。