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2023年3月29日星期三
語文同樂 第635期
報小一賄校長 婦囚4月賄款充公 案發時持單程證 官指無知非犯案理由
新地旗下9酒店伙理大 辦學生實習供200職位
DSE精簡19選修科評核 包括筆試縮時減少題目
文化直擊：成語動物廊
詞中物：在外物裏找到自己──王小妮〈一塊布的背叛〉
視聽之娛：尋鎖匙解心結
文化直擊：動物成語見人性
文化直擊：動物成語見人性（續）
文字發酵
文字發酵參考答案
Talk of the town : Carbon neutrality
Talk of the town : A step closer to carbon neutrality
Talk of the town Answers
Story : A way of life
Horizon : National food days
Horizon Answers
文化直擊：成語動物廊
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【明報專訊】「你真的連禽獸都不如啊！」
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報小一賄校長 婦囚4月賄款充公 案發時持單程證 官指無知非犯案理由
新地旗下9酒店伙理大 辦學生實習供200職位
DSE精簡19選修科評核 包括筆試縮時減少題目
文化直擊：成語動物廊
詞中物：在外物裏找到自己──王小妮〈一塊布的背叛〉
視聽之娛：尋鎖匙解心結
文化直擊：動物成語見人性
文化直擊：動物成語見人性（續）
文字發酵
文字發酵參考答案
Talk of the town : Carbon neutrality
Talk of the town : A step closer to carbon neutrality
Talk of the town Answers
Story : A way of life
Horizon : National food days
Horizon Answers
報小一賄校長 婦囚4月賄款充公 案發時持單程證 官指無知非犯案理由
新地旗下9酒店伙理大 辦學生實習供200職位
DSE精簡19選修科評核 包括筆試縮時減少題目
詞中物：在外物裏找到自己──王小妮〈一塊布的背叛〉
視聽之娛：尋鎖匙解心結
文化直擊：動物成語見人性
文化直擊：動物成語見人性（續）
文字發酵
文字發酵參考答案
Talk of the town : Carbon neutrality
Talk of the town : A step closer to carbon neutrality
Talk of the town Answers
Story : A way of life
Horizon : National food days
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