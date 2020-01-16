新地旗下9酒店伙理大 辦學生實習供200職位

主要酒店旅管系學生 工程會計系可申請

理大CPCE就業服務總監王美芝稱，學院會根據學生的意願，與相關酒店配對及面試，獲選學生須在酒店實習逾500小時，預計今年6月會開始。她表示，相關計劃主要為一年級學生提供實習機會，又表示除修讀有關酒店及旅遊管理的學生可申請，亦歡迎修讀其他學科如工程及會計等學生。副院長（教育）趙之琨則期望，計劃可為學生在投身職場前提供寶貴的工作機會，提升其就業競爭力，為日後的職業發展打下基礎。

新地料今年業績回復2019年水平

人手短缺 實習計劃培育新血

新地酒店業務部助理副總裁（資產管理）林河堡接受訪問時提及酒店業前景，指自今年1月本港與內地全面通關後，人流有明顯增加，對酒店業生意亦有持續正面的影響，他預料今年整體業續或可超越2019年疫情前的水平。他續稱，酒店業現時仍面對人手短缺問題，但稱「一早有準備」，包括今次與學院合作舉辦大型實習計劃等，以培育更多「新血」投身酒店業。

參與計劃的香港麗思卡爾頓酒店，其人力資源總監劉緻凝說，現時酒店有約50個實習空缺，涵蓋餐飲部、客房部和銷售及市場部等，酒店亦會向實習生提供不同範疇的培訓，如提供宴會服務技巧和有關酒店安全及衛生等課程，期望他們透過實習更了解酒店業較「貼地」知識。