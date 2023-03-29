報小一賄校長 婦囚4月賄款充公 案發時持單程證 官指無知非犯案理由

被告李君萍（45歲、報稱無業）被控於2022年7月18日向該校校長提供2萬元現金賄款。案情指，校方事後向廉署舉報事件，被告兒子未獲取錄。被告被捕後表示學校為兒子第一志願，因填錯申請表才派到其他學校。

辯方早前求情稱，被告家翁得知事件後拒絕原諒被告，被告要與兒子搬離住所，現與兒子租住私樓，其夫亦有到庭支持。辯方又稱被告來港前於內地任職工廠工人，對法律認識不深，低估後果而犯案。

主任裁判官徐綺薇判刑時引述案情指出，被告兒子先參加學校的入學面試，但不獲邀請參加第二輪面試，被告其後「鍥而不捨」到校要求與校長對話。徐官表示理解父母望子成龍、希望子女「贏在起跑線」的心態，惟被告用了錯誤方法，重申賄賂破壞社會廉潔，造成不公，被告的無知並非犯案理由。

辯稱兩萬元捐贈學校

徐官提到，被告警誡下稱打算捐贈兩萬元予學校，但交上附有鈔票的信封時卻無說話。徐官認為被告被捕後的解釋明顯出於已知入學申請失敗，涉案金額亦不小，其動機明顯不過。徐官相信事件對被告家人帶來很大衝擊，考慮到被告有悔意、控罪和案情嚴重性等，量刑起點為監禁6個月，認罪扣減至4個月。另法庭早前已頒令充公涉案兩萬元賄款。

【案件編號：ESCC 153/23】