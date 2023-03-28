港大「多功能學習台」增網課互動體驗

環迴拍攝 教師可課室內走動

「多功能學習台」包括課室高處裝紅外線追蹤影像及合成音響系統，亦有投影機和數碼畫布屏幕，電腦設有360度環迴錄像機，並有分享畫面功能，支援小組討論、小組匯報等活動。該裝置目前設在香港大學邵逸夫樓一個課室內，最多容納75人，網上參加者可更多。項目獲教資會200萬元資助，已在本港和內地獲外觀設計專利。

線上線下無縫同步 方便境外師生

港大教與學促進中心總監喬素心（Susan Bridges）表示，今學年起，部分港大一二年級生在核心課程曾嘗試使用房間及裝置，有學生表示學習體驗良好；港大亦曾邀請其他大學的代表到訪，分享教學經驗。她希望透過裝置讓現實和網上教學變得「無縫和同步」，又指講師可在課室內游走，透過鏡頭追蹤拍攝，讓網上參加者提升視覺觀感。

問到哪些科目適合使用裝置輔助上課，以及能否包括要做實驗的理科生，她指設計裝置並非旨在取代學生做實驗等學習活動，但如有需要，教師亦可把裝置搬到實驗室使用。另外，裝置可應對港大未來發展和教學需要，包括在校園關閉時舉行網課及工作坊，又可方便在大灣區等不同地區上課的學生。