學童減 教局籲學校果斷整合 促辦學團參考官校策略 及早長遠規劃

續晤辦學團商對策 提供支援

教育局於文件引用統計處2020年9月發表的香港人口推算，預計6歲（小一）學齡人口，將會由今年57,300跌至2029年的5萬；12歲（中一）學齡人口，預計由今年71,600跌至2029年的60,100（見圖）；出生人數亦於去年跌至紀錄新低3.25萬（臨時數字），與亞洲、全球已發展的現象相若。

教育局強調已率先在官校採取果斷措施，本學年龍翔官立中學與九龍工業學校正式合併；2025/26學年跨區重置廣東道官立小學。教育局自2021年起已提及開始與辦學團體商討逐步停辦個別學校，局方於今次文件稱，鼓勵和支持辦學團體參考教育局就官校長遠發展策略部署，採取果斷的整合措施，有序整合資源；或及早準備，把握契機長遠規劃。

局方稱會繼續與不同辦學團體會面，商討對策，並因應實際情况，協調其他相關政府部門為有關辦學團體提供支援。

未來4年每班中一派位未擬回升

對於中小學收生的措施，教育局預計2025年及以後，中一學齡人口持續下跌，決定現屆政府不會按原定計劃於2023/24至2026/27學年期間，把中一每班派位人數還原至34人（「復位」）。

囑做好準備 盡快推小班教學

小學方面，教育局預計2024/25學年將有逾九成公營小學實施小班教學。局方稱，隨學齡人口下降，相信會有更多學校網具備足夠條件實施小班教學，會繼續與學校溝通，鼓勵學校做好準備，以便在條件許可下盡快推展。