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教育
2023年3月28日星期二
星笈中文 第091期
學童減 教局籲學校果斷整合 促辦學團參考官校策略 及早長遠規劃
港大「多功能學習台」增網課互動體驗
文言遷移：不知士者，豈唯晏嬰？
文言遷移：北郭騷自刎明志 晏嬰四次不知士
文言遷移：君子固窮，不失士節
寫作立意庫：見利忘義與好面子──《呂氏春秋．士節》（節錄）
校園尺牘：中六生代表誓師演講（演講辭）
文言遷移：北郭騷自刎明志 晏嬰四次不知士
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【明報專訊】■背景
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學童減 教局籲學校果斷整合 促辦學團參考官校策略 及早長遠規劃
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文言遷移：不知士者，豈唯晏嬰？
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