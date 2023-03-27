科大嶺大城大 內地教員較本地多 嶺大：內地學者教研多元 城大：本地學者所指為何？

明報記者 鄭啟智

45%內地教員八大中最多

科大：一直積極全球延攬

數據顯示，本港6間資助大學的內地教學人員比例全超過三成，教大及浸大除外；其中科大、嶺大及城大的內地教員比例均多於本地教員，亦較來自其他地區的教員多（見圖）。科大本地教員比例在過去5年均維持在16%至17%，遠少於內地教員約四成的水平。科大表示，該校一直積極在全球延攬人才，招聘教員時會按既定指引及程序甄選，包括申請者學歷、學術成就、發展潛能及其他相關學術因素。

莫家豪：配合灣區亞洲發展

城大及嶺大的本地和內地教員比例則於過去5年「逆轉」，前者2017/18學年的本地和內地教員分別佔比31%及27%，2020/21學年「逆轉」，2021/22學年變成27%及34%；後者的本地和內地教員在2017/18學年同為31%，此後內地比例一直較高，2021/22學年則分別是25%及39%。

嶺大副校長莫家豪表示，嶺大招聘時主要審視申請人學術水平、是否切合大學發展方向及未來教研需要，不受國籍影響。他稱，內地學者的研究及出版論文的能力強，涉獵的研究和教學領域較多元，切合嶺大的跨學科發展方向，加上該校計劃在大灣區和其他亞洲地區發展，具內地經驗的學者具優勢。他補充指嶺大整體教員人數少，近年實際增聘的內地學者不算很多。至於本地學者持續流失，莫家豪解釋是受退休潮和移民潮等多項因素影響，但應徵的本地學者未見減少，強調很樂意聘請本地高水平學者。

城大回應本報查詢稱，招聘教員着重人品學識，不論性別國籍，城大有既定程序和機制處理事務，外界不應干擾大學的學術管治；又稱香港是國際化都會，反問「『本地學者』所指為何？是指『香港原居民』嗎？如是，請問香港有多少人為『香港原居民』？」

浸大內地人數比例同減

教大本地比例52%最高

八大當中，只有浸大的內地教員人數及比例同樣下降，由2017/18學年共90人、佔25%，跌至上學年的74人、佔19%，是八大當中最少；同期本地教員佔比維持48%，實際人數由177略增至188。對於內地教員為何減少，浸大回應稱一向從本地、內地及其他海外國家或地區招聘教員，相關院系部門會根據教學、研究和發展需要，釐定職位所需的學術、專業、經驗和其他要求評審，確保聘用最合適人選。

其他大學方面，上學年理大、中大及港大的本地教員略多於內地教員，教大的本地教員比例是八大當中最高，達52%，內地教員則佔23%。港大和教大均表示，招聘程序是擇優而錄，國籍並非考慮條件。中大稱招聘是放眼全球和用人唯才，不限於本地或內地學者；理大稱該校積極從本地及全球招聘各領域優秀學者，配合大學發展及推出新課程，提升教研水平。