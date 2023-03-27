教育
智學公民 第055期

公民考察：去珠海看航天科技

【明報專訊】珠海是經濟特區，毗鄰澳門，除了是港人熟悉的旅遊城市，創辦於1996年的中國國際航空航天博覽會（珠海航展）兩年一度於珠海舉行，為航空科技的盛事。

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