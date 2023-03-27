教育
智學公民 第055期

議題解碼：新興運動 香港難冒起

【明報專訊】根據中國香港新興運動協會，新興運動屬於非傳統體育運動，已於部分國家或地區普及，並具備標準賽規、教練、裁判、技術規範及器材標準等運動發展所需指標。

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