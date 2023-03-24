教大准AI助做功課 需清楚交代

教員須據專業判斷確保符學術誠信

教大稱，相關使用AI輔助工具指引未有落實，現時已向各學科教職員諮詢，並商討指引細節，未來兩至三個月內會繼續蒐集教職員意見，其後適時公布。

至於未來會否准學生考試時用ChatGPT，教大電子學習與數碼能力研究講座教授江紹祥表示不排除此模式，舉例讓學生在試場以電腦用ChatGPT及加以修訂所獲的答案，「在規範的環境下善用ChatGPT，再在現場修改再提交，絕對有可能」。教大學術及首席副校長李子建稱，由教職員專業判斷是否准學生以AI工具考試。

考試准用否 「絕對有可能」

李子建表示，AI有助培養學生獨立思考及創新思維，形容「教大不抗拒用AI，只要懂得善用便可提升教學及學習效能」。他又稱，教大鼓勵前線教學人員視AI為重要的教學伙伴，亦可根據每個課科需求使用AI。

另外，教大亦正構思在必修的通識課程中，讓學生使用AI生成工具完成3個學分的「電子學習歷程檔案」（ePortfolio），應用實踐新科技。