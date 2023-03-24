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教育
2023年3月24日星期五
智叻中文Smarties' 第525期
染疫DSE考生可新蒲崗「指定試場」應試
末代通識不設補考
教大准AI助做功課 需清楚交代
名家學堂：一部「沒有答案」的電影——是枝裕和
名家學堂：結局留白 留下思考空間
短篇搜查官：〈我們對於一棵古松的三種態度──實用的、科學的、美感的〉朱光潛
妙文精點：學無止境，何不炳燭？
字遊打卡：所謂遠，所謂近 松浦彌太郎的《倘若人生是一場旅行》
時事中文：紅褲仔
猜一猜答案
字學中文：童謠的秘密
語文小錦囊：爬上蝸牛的童詩
機智小孩：正字匡時——劉晏
機智小孩：正字匡時——劉晏
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【明報專訊】■勸皇帝改正
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染疫DSE考生可新蒲崗「指定試場」應試
末代通識不設補考
教大准AI助做功課 需清楚交代
名家學堂：一部「沒有答案」的電影——是枝裕和
名家學堂：結局留白 留下思考空間
短篇搜查官：〈我們對於一棵古松的三種態度──實用的、科學的、美感的〉朱光潛
妙文精點：學無止境，何不炳燭？
字遊打卡：所謂遠，所謂近 松浦彌太郎的《倘若人生是一場旅行》
時事中文：紅褲仔
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語文小錦囊：爬上蝸牛的童詩
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教大准AI助做功課 需清楚交代
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