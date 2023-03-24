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語文同樂 第634期

字遊打卡：所謂遠，所謂近 松浦彌太郎的《倘若人生是一場旅行》

【明報專訊】旅行，就是獨自一人去面對和重新檢視自己的一種精神行為，從而尋回自我，那才是旅行的真正意義。也要一提，觀光和旅行是兩回事啊。——松浦彌太郎

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