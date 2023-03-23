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教育
2023年3月23日星期四
公民學堂 第025期
曾一級8班 德雅「幾年掙扎」停辦 料未來數載無好轉 考慮過不同方案
QS學科排名 港校六成下跌
課程會否涵內地App 蔡若蓮：不要求學校用特定平台
世界之最：瑞典窩夫日
世界之最：由聖母領報日到窩夫日
新聞有常識：朱古力的「象徵」
奇妙大自然：海中有兔子
時事懶人包：焚化爐料2025年運作
放眼中國：內地水果市場擴大
圖看議題：非政府組織
知識寶庫：內地企業招聘難 多地爆搶人戰
大開眼界：樂施會
價值觀解碼：廉潔
放眼經濟：內地房貸政策調整
放眼經濟：內地房貸政策調整
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【明報專訊】■新聞撮要
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曾一級8班 德雅「幾年掙扎」停辦 料未來數載無好轉 考慮過不同方案
QS學科排名 港校六成下跌
課程會否涵內地App 蔡若蓮：不要求學校用特定平台
世界之最：瑞典窩夫日
世界之最：由聖母領報日到窩夫日
新聞有常識：朱古力的「象徵」
奇妙大自然：海中有兔子
時事懶人包：焚化爐料2025年運作
放眼中國：內地水果市場擴大
圖看議題：非政府組織
知識寶庫：內地企業招聘難 多地爆搶人戰
大開眼界：樂施會
價值觀解碼：廉潔
放眼經濟：內地房貸政策調整
曾一級8班 德雅「幾年掙扎」停辦 料未來數載無好轉 考慮過不同方案
QS學科排名 港校六成下跌
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時事懶人包：焚化爐料2025年運作
放眼中國：內地水果市場擴大
圖看議題：非政府組織
知識寶庫：內地企業招聘難 多地爆搶人戰
大開眼界：樂施會
價值觀解碼：廉潔
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