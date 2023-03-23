教育
公民學堂 第025期

大開眼界：樂施會

【明報專訊】樂施會（Oxfam）是國際扶貧機構，由21個獨立組織組成的國際聯會，主要工作目標是消除貧窮及導致貧窮的不公義現象。香港樂施會是樂施會國際聯會成員之一。

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