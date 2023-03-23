教育
常識天下 第277期

世界之最：由聖母領報日到窩夫日

【明報專訊】3月25日是國際窩夫日，瑞典領事館表示，當地人喜歡吃窩夫，全年365日不論早、午、晚餐和下午茶都會吃窩夫，「尤其是窩夫日當天（especially on the Waffle Day）！」

上 / 下一篇新聞