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常識天下 第277期

世界之最：瑞典窩夫日

【明報專訊】3月25日是國際窩夫日（International Waffle Day），人們在當天會特意吃窩夫慶祝！國際窩夫日源於瑞典，不止窩夫日當天，瑞典人平常也愛吃窩夫，更會配搭當地獨有的果醬。

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