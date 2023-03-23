QS學科排名 港校六成下跌

港大牙醫排第三 法律3校齊跌

本港成績最好的學科是港大牙醫，排全球第三，較去年跌一位。港大牙醫學院稱，過去9年來連續第七次躋身全球首3名。院長傅立明稱，儘管新冠疫情帶來不少挑戰，師生、菲臘牙科醫院員工均於教學、科研和患者護理展現韌性，排名印證其卓越學術水準。

在「醫學」排行榜，港大醫科排全球31，較去年升9名。港大醫學院長劉澤星表示，獲評為31名是對員工群策群力、專業精神追求非凡表現的認可。中大醫科緊隨其後排第32，按年跌3位。3間大學的法律學科於「法學」排行榜均下跌，港大跌5名排25；中大跌12名排53；以及城大由65跌至84名。

QS：研究需面向世界 優先考慮國際合作

香港178個上榜學科中，有56%排有關排行榜的首100名；新加坡則有87%學科排前100名。QS高級副總裁Ben Sowter表示，香港仍位處世界高等教育領域的前沿，然而全球競爭加劇，新興經濟體為發展成熟的高等教育地區增添愈來愈多壓力。Sowter說，排名印證香港仍屬研究強地，重要的是院校研究時需面向世界，優先考慮國際合作。他說，港府在2022至2025年向大學撥款632億港元，相信於資金運用得宜下可阻止本港學科排名跌勢。