曾一級8班 德雅「幾年掙扎」停辦 料未來數載無好轉 考慮過不同方案

2018年起收生不足 9月最後一屆小一

德雅小學助理校長金雅慧昨午接受本報訪問時，憶述自己於1997年入職，首份工作就是在該校教數學科，多年來見證學生人數起伏，對將停辦感不捨。她說2018年即移民潮之前，學生人數高企，一級最多曾開7至8班，現時人數減少下，校園熱鬧氣氛不及過往，「但（教師）與學生關係可更緊密，一班人數少了，關顧的機會就更多」。她稱，該校自2018年起收生不足，「（校方）有把（收生）問題埋在心裏面，有預備如何應付，這幾年掙扎之下，才做這個很艱難的決定」。她未透露辦學團體在停辦以外曾擬備什麼方案。

家長倘有其他考慮 校方願協助

今年9月，德雅小學將會有最後一屆小一學生入讀。校方將於2024/25學年起停辦小一，於2028/29學年結束後正式停辦。金雅慧說，校方早前已向家長發出下學年小一取錄信，基於已承諾取錄，希望「盡最後的努力」讓學生入讀和順利畢業，強調萬一家長因校方停辦決定而有其他考慮，校方願協助。

德雅小學小三生家長周女士前晚獲悉學校將逐步停辦，頓感可惜，稱女兒的同學因停辦不開心和流淚，「這間學校有很長歷史，正常也覺得可惜，因為小朋友讀得舒服和開心，學校整體都好，否則我也不會揀」。她說，近年移民潮下，學界有「音樂椅」效應，相信其他私校也同樣面對收生問題，「德雅碰巧只是其中一間，明白學校不是說走就走，是思考了很多事」。

家長願留下 有嘆移民潮掀音樂椅

小四生家長陳太說，丈夫亦是該校畢業生，約30年前入讀，過往幾年未察覺學校收生有困難，「覺得比較可惜，未來兩年都會讓兒子繼續讀，因為接下來呈分試，加上這裏的老師好好，覺得可繼續留下來」。她續說，兒子成績不算特別出眾，但教師時常鼓勵，令兒子愛上返學。

德雅小學的辦學團體顯主女修會受託人法團本周二（21日）向家長發公告，稱該校2018年起因本港出生率下降致收生不足，加上近年移民潮影響，收生不足更趨嚴重，決定逐步停辦。