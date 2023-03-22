議員憂內地拒師生入境礙考察

教局：特殊情况回鄉證失效

可聯絡局方跟進

本報昨向教育局查詢有師生被拒入境內地的跟進，局方未正面回覆，稱學生參與內地考察屬公民科一部分，知悉不少學校早前已提醒有需要的師生盡快上網預約辦證，再次呼籲尚未辦證的師生盡快辦理。教育局表示，如個別學校有師生因特殊情况未能持有效回鄉證參與公民科內地考察，可聯絡局方以便跟進。

朱國強昨於facebook稱，最近學界盛傳部分涉2019年社會事件的師生，回鄉證或被拒續證、暫停或永久失效，而他們在過境時才知實際狀况。他促請教育局與相關部門商討解決方案，倘師生回鄉證失效而無法往返內地，將錯失認識國家現代化發展的機會。

朱國強向本報表示，教育局須跟進事件，如籲學校制定應變方案，萬一因教師未准過境致帶隊人手不足，而有關教師履行不到學校職務，會否有後果。他又關注如公民科學生最終未能赴內地考察，能否以某些課程代替。有校長稱不論傳聞真假，一直有在交流團時安排額外人手「執生」，多派教職員到關口，若有學生未能過關、忘記帶證等，也有人陪學生回港，或頂替未能過關職員。

此外，辦理回鄉證預約名額持續緊張，教育局早前與中旅協調，在4個星期日（2月26日，3月5、12及19日）開放指定辦證中心為有需要的師生辦證。局方昨稱，由於申請人數眾多，感謝中旅額外加開3個星期日及開放更多辦證中心，為師生提供合共約8000個換領或申請回鄉證的名額。